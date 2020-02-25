Франция и Алжир сообщили о новых случаях заражения коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 2 459 человек по состоянию на 25 февраля. За прошедшие сутки пневмония, вызванная коронавирусом нового типа, выявлена у 390 человек.
Тем временем власти Франции подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. Власти Алжира сообщили о первом заболевшем в стране.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Италия охвачена коронавирусом. В стране отменены спортивные мероприятия, Венецианский карнавал, закрыт театр Ла-Скала и учебные заведения. За последние выходные в итальянские больницы поступили 230 человек, у которых диагностировали коронавирус. Жертвами нового вируса в Италии стали семь человек.
Всего по состоянию на 25 февраля вирус обнаружен у 80 тысяч человек. Погибли 2 700 пациентов. Выздоровели в десять раз больше.
ИСТОЧНИК KP.RU
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