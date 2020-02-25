2020-02-26T00:34:54+03:00
В мире

Зеленского не пригласили на Парад Победы в Москве

Ранее помощник Путина заявлял, что Кремль планирует отправить приглашение украинскому лидеру
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зеленского не пригласили на Парад Победы в МосквеЗеленского не пригласили на Парад Победы в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Офис украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что пока не получил официальное приглашение от России на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.

При этом ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Кремль планирует отправить лидеру Незалежной приглашение на празднование 75-летия Победы в ВОВ.

В Москве подчеркнули, что будут рады принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма.

- По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, запрашиваемый документ (приглашение) отсутствует, - говорится в официальном заявлении, пишет "Украинская правда".

Напомним, Парады Победы пройдут в мае 2020 года в 29 российских городах. По традиции, самым масштабным станет парад в Москве. На Красной площади 9 мая года покажут 20 образцов военной техники, которые до этого еще ни разу не задействовали в праздновании.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще летом прошлого года российский лидер Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву на празднование 75-летия Дня Победы. Лукашенко на официальное приглашение ответил согласием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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