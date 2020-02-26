2020-02-26T07:00:07+03:00
В мире

В Госдуме озвучили условие завершения военного конфликта на Украине

Ранее секретарь СНБО Незалежной подчеркнул, что слово "Донбасс" является элементом гибридной войны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Госдуме озвучили условие завершения военного конфликта на УкраинеВ Госдуме озвучили условие завершения военного конфликта на УкраинеФото: REUTERS
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В Госдуме РФ заявили, что для разрешения конфликта на востоке Украины самым главным образом необходимо "уничтожить" проявления национализма в стране. Так, депутат Виктор Водолацкий прокомментировал высказывание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова

При этом ранее Данилов заявил, что не любит слово "Донбасс" и считает его элементом гибридной войны.

- Слова "Луганская область" и "Донецкая область" никогда не звучали, звучало только слово "Донбасс". Это расхожее слово было среди украинского гражданского общества, - рассказал Водолацкий в интервью RT.

Также он подчеркнул, что власти Украины "должны предъявлять претензии сами к себе".

- Все больше и больше в кулуарах власти Зеленского слов о том, что нужно красиво уйти от темы Донбасса, отрезать и забыть о нем, развивать Украину и дальше, - подытожил Водолацкий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще прошлым летом в команде президента Украины Владимира Зеленского заявили, что конфликт в Донбассе не решить законами. Лидер партии «Слуга народа» считает, что для мира на юго-востоке Украины нужно выполнить «целый комплекс задач».

ИСТОЧНИК KP.RU

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