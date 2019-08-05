В команде Зеленского заявили, что конфликт в Донбассе не решить законами

СЕГОДНЯ 06:56 2019-08-05T07:08:05+03:00

Лидер партии «Слуга народа» считает, что для мира на юго-востоке Украины нужно выполнить «целый комплекс задач»

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Чтобы покончить с продолжающимся более пяти лет вооруженным конфликтом на юго-востоке Украины, нужно выполнить «целый комплекс задач», заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, которого прочат на пост спикера Верховной рады. Он отметил, что ситуация в Донбассе – это одна из главных проблем Незалежной, но вернуть мир только законодательной деятельностью парламентариев невозможно.

«К сожалению, это не решается законами», - сказал Разумков в интервью газете «Коммерсант».

Представитель команды президента Владимира Зеленского сообщил, что «законодательная часть» урегулирования конфликта – в частности, особый статус для Донбасса, обсуждается в Верховной раде, повторив: «но войне это не вопрос законов».

«Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть», - добавил Разумков.

По его словам, чтобы прекратить кровопролитие в Донбассе, нужны дипломатические усилия, «санкционное давление» и решение проблем во внутренней политике страны.

«Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить», - подчеркнул лидер партии «Слуга народа».

Напомним, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев ДНР и ЛНР, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны несколько лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU