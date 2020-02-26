2020-02-26T07:50:19+03:00
В мире

В Китае поймали 1,5 тысячи человек за продажу поддельных медицинских масок, задержанным грозит пожизненное заключение

Наказание за производство и продажу фальсификата предусматривает лишение свободы
Юлия САЛЬНИКОВА
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С началом эпидемии аферисты все чаще занимаются подделкой медицинских масокС началом эпидемии аферисты все чаще занимаются подделкой медицинских масокФото: Артем КИЛЬКИН
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Распространение коронавируса в Китае стало для некоторых поводом заработать на эпидемии. Учитывая высокий спрос на медицинские маски, на рынке все чаще стал появляться фальсификат. Маски делают без соблюдения стандартов, а после выставляют такой товар на продажу. Защитные способности такой маски от вируса вызывают сомнения у медиков. Кроме того, такой товар вне закона, поскольку является контрафактной продукцией - за него не платят налоги.

В Китае полиция задержала больше 1560 человек, которые занимались производством и продажей поддельных медицинских масок.

- Полиция изъяла более 31 млн единиц контрафактного продукта, изготовленного без соблюдения национальных и международных стандартов, - заявил заместитель главы Министерства общественной безопасности КНР Ду Ханвэй, его слова приводит ТАСС.

За подделку масок виновным грозит реальное лишение свободы, максимальное наказание по статье - пожизненное заключение.

Медики советуют носить макси не тем, кто боится заразиться, а тем, кто уже заболел. Маска служит барьером и поможет задержать мелкие капли слюны и слизи, но вот микроскопические частицы вируса все-равно могут даже через нее попасть на окружающие предметы. Поэтому важно соблюдать гигиену - чаще мыть руки с мылом и не касаться руками ни рта, ни носа, ни глаз, особенно после посещения общественных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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