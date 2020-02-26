2020-02-26T08:54:33+03:00
Общество

В Госдуме потребовали проверить социальную сеть MyHeritage из-за сбора ДНК-данных

Обращение депутаты направили в Генпрокуратуру
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ДНК данные россиян отправляют в СШАДНК данные россиян отправляют в СШАФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На социальную сеть MyHeritage в Генпрокуратуру пожаловались депутаты Госдумы. Этот онлайн-сервис предлагает пользователям узнать свое генеалогическое древо, кем были предки, получить данные можно с помощью ДНК-теста. На портале могут хранить персональные данные пользователей и даже создавать календарь семейных событий.

Внимание депутата Госдумы Евгения Федорова из этого списка привлек пункт, касающийся ДНК-данных. По условиям соглашения с компанией клиент отправляет свой биоматериал в специальном конверте, тестирование проводят в США. Другими словами, происходит "трансграничная передача биометрических персональных данных граждан России на территорию иностранного государства".

- Руководствуясь статьёй 12 Федерального закона «О персональных данных», прошу принять меры по запрету или ограничению трансграничной передачи персональных данных граждан Российской Федерации на территории иностранных государств,- сказано в обращении на имя Генпрокурора. Текст документа публикует RT.

Ранее в Госдуме предлагали создать социальную сеть с виртуальной реальностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россияне стали реже покупать комнаты
В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах и ложные крики о помощи
В Одинцово две женщины погибли в доме, не проснувшись при пожаре
В Госдуме потребовали проверить социальную сеть MyHeritage из-за сбора ДНК-данных
Цены на чеснок подскочили из-за вспышки коронавируса в Китае
В Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам не посещать три страны из-за коронавируса
В правительстве предлагают уничтожать незаконный алкоголь
Число выявленных финансовых пирамид в России выросло на 30 процентов
В Китае поймали 1,5 тысячи человек за продажу поддельных медицинских масок, задержанным грозит пожизненное заключение
В ЦБ назвали самые популярные уловки для привлечения денег в пирамиды
Треть россиян отказывается от работы после успешного прохождения собеседования
В СНБО Украины заявили о подготовке к "российскому наступлению" в Донбассе
В Госдуме озвучили условие завершения военного конфликта на Украине
"Экзальтированные дамы": Пушков раскритиковал "нападение" грузинских журналисток на делегацию России