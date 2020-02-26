В Госдуме потребовали проверить социальную сеть MyHeritage из-за сбора ДНК-данных

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:54:33+03:00

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На социальную сеть MyHeritage в Генпрокуратуру пожаловались депутаты Госдумы. Этот онлайн-сервис предлагает пользователям узнать свое генеалогическое древо, кем были предки, получить данные можно с помощью ДНК-теста. На портале могут хранить персональные данные пользователей и даже создавать календарь семейных событий.

Внимание депутата Госдумы Евгения Федорова из этого списка привлек пункт, касающийся ДНК-данных. По условиям соглашения с компанией клиент отправляет свой биоматериал в специальном конверте, тестирование проводят в США. Другими словами, происходит "трансграничная передача биометрических персональных данных граждан России на территорию иностранного государства".

- Руководствуясь статьёй 12 Федерального закона «О персональных данных», прошу принять меры по запрету или ограничению трансграничной передачи персональных данных граждан Российской Федерации на территории иностранных государств,- сказано в обращении на имя Генпрокурора. Текст документа публикует RT.

Ранее в Госдуме предлагали создать социальную сеть с виртуальной реальностью.

ИСТОЧНИК KP.RU