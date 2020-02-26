2020-02-26T10:42:05+03:00
Общество

Врачи назвали правильную начинку для блинов

Масленичная неделя началась 24 февраля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Блины сами по себе калорийный продукт, предупреждают медикиБлины сами по себе калорийный продукт, предупреждают медикиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Врачи рассказали, с какой начинкой безопаснее всего есть блины. На этой неделе блины будут есть хотя бы один раз в большинстве семей страны. Масленичная неделя стартовала 24 февраля и завершится народными гуляньями, опять же с угощениями в виде блинов с разнообразными начинками. Какие добавки самые безопасные для здоровья, рассказал РИА Новости профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов:

- Блины редко едят в чистом виде, нужно помнить, что у нас любят на калорийный блин положить что-то еще. Если это какой-то разовый эпизод, то пожалуйста,- сказал медик.

Самой безопасной начинкой считаются свежие ягоды и фрукты, варенье тут не подойдет - слишком много в нем сахара. Также относительно безопасны для фигуры такие начинки как нежирные сорта мяса, красная рыба.

Медики выступили против масла, которое некоторые хозяйки используют даже не как самостоятельную начинку, а просто для смазывания блина, после чего в блюдо добавляют еще продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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