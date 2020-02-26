2020-02-26T10:59:56+03:00
Общество

Совфед одобрил законопроект о звании «Город трудовой доблести»

Его присвоят городам, жители которых внесли вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Совфед одобрил законопроект о звании «Город трудовой доблести»Совфед одобрил законопроект о звании «Город трудовой доблести»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 26 февраля Совет Федерации одобрил законопроект о почетном звании «Города трудовой доблести».

Напомним, Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о почетном звании города в декабре прошлого года. Незадолго до этого первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что подобное звание может внести «значительный вклад в сохранение исторического наследия нашего Отечества».

Как сообщал сайт kp.ru, почетное звание будет присваиваться городам, жители которых внесли вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, и в военное время обеспечивали бесперебойное производство как военной, так и гражданской продукции на промышленных предприятиях страны, «проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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