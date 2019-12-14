Путин внес в Госдуму закопроект о звании «Город трудовой доблести»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-14T10:46:17+03:00

Почетное звание присваиваться городам, жители которых внесли вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне Фото: REUTERS

Его присвоят городам, жители которых внесли вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне

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Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о почетном звании «Города трудовой доблести». Соответствующий документ размещен на электронной базе данных Госдумы.

«Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», - говорится в проекте закона.

Звание будет присваиваться городам, жители которых в военные время обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, «проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что звание «внесёт значительный вклад в сохранение исторического наследия нашего Отечества».

Напомним, как писал kp.ru, на этой неделе российский лидер поручил председателю Счётной палаты России Татьяне Голиковой обдумать дополнительные выплаты ветеранам к юбилею Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU