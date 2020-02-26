Звезды K-поп-музыки BTS выпустили свой новый альбом в полупустом зале из-за коронавируса

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:28:36+03:00

Артисты побоялись заразиться коронавирусом и того, что вирус может передаться от поклонника к поклоннику Фото: twitter.com/bts_bighit Фото: Twitter.com

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Коронавирус оставил без поклонников парней из южнокорейской группы BTS. Точнее, их презентация альбома «Карта души: 7» прошла в полупустом зале. Продюсеры музыкантов сообщили, что так и было задумано, они якобы сами попросили фанатов не приходить на пресс-конференцию.

Все из-за призывал властей сократить по возможности мероприятия по скоплению людей. Известно, что вирус передается даже в инкубационный период, когда у человека нет явных симптомов. Поэтому вычислить инфицированного в толпе невозможно.

-Безопасность и здоровье наших артистов и фанатов всегда будут нашим приоритетом,- приводит слова представителей BTS издание CNN.

В Южной Корее коронависрус подтвержден у 1146 человек, заболевание впервые зафиксировано у военных. Причем после того, как инфекцию нашли у южнокорейских солдат, точно такой же диагноз поставили и американскому военному. В итоге власти двух стран вынуждены были свернуть американо-конейские военные учения.

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ИСТОЧНИК KP.RU