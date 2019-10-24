Поп-группа попала в Книгу рекордов Гиннесса, набрав миллион подписчиков за три часа

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-24T09:54:28+03:00

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Группа BTS из Южной Кореи теперь официально покоритель не только сердец поклонниц, но и Книги рекордов Гиннесса. Причем дважды. Коллектив, к котором трое юношей, показал, как благодаря коротенькому видео, длинной не больше минуты, обзавестись тысячью новых поклонников .

Участники группы исполнили бодрый танец, а в конце красиво протянули руки к закату. Этого оказалось достаточно, чтобы за три часа на BTS на платформе TikTok подписалось больше миллиона человек. Им потребовалась 3 часа 31 минута.

До этого, как сообщает Billboard, группа поставила мировой рекорд: клип, снятый совместно с певицей Хэлси на композицию «Boy With Luv» стал самым просматриваемым видео на YouTube в течение 24 часов.

Коллектив организовали в 2013 году и группа за несколько лет превратилась в настоящую легенду, особенно на Родине.

Boy With Luv feat. Halsey' Official MV.

ИСТОЧНИК KP.RU