Поп-группа попала в Книгу рекордов Гиннесса, набрав миллион подписчиков за три часа
Группа BTS из Южной Кореи теперь официально покоритель не только сердец поклонниц, но и Книги рекордов Гиннесса. Причем дважды. Коллектив, к котором трое юношей, показал, как благодаря коротенькому видео, длинной не больше минуты, обзавестись тысячью новых поклонников .
Участники группы исполнили бодрый танец, а в конце красиво протянули руки к закату. Этого оказалось достаточно, чтобы за три часа на BTS на платформе TikTok подписалось больше миллиона человек. Им потребовалась 3 часа 31 минута.
До этого, как сообщает Billboard, группа поставила мировой рекорд: клип, снятый совместно с певицей Хэлси на композицию «Boy With Luv» стал самым просматриваемым видео на YouTube в течение 24 часов.
Коллектив организовали в 2013 году и группа за несколько лет превратилась в настоящую легенду, особенно на Родине.
Boy With Luv feat. Halsey' Official MV.
ИСТОЧНИК KP.RU