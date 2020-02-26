Зеленский назвал возвращение Крыма неотъемлемой частью украинской национальной идеи

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:24:02+03:00

При этом главы незалежной отметил, что Киев не сможет вернуть полуостров в ближайшее время

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Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время, но возвращение полуострова является неотъемлемой частью украинской национальной идеи. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы сделаем все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра. Но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня (…) Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым - это Украина. Возвращение Крыма - неотъемлемая часть нашей национальной идеи», - заявил украинский лидер.

Глава незалежной добавил, что полуостров не будет «разменной монетой» с Россией в вопросе завершения конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о неготовности Киева забрать полуостров. По его словам, страна не сможет наладить работу органов государственной власти в регионе, даже если Москва сама отдаст его.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, кода большинство жителей региона, свыше 90%, высказались за присоединение к нашей стране. Однако Украина до сих пор не признает результаты голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU