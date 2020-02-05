5 Февр. 2020 2020-02-05T19:21:12+03:00

Представитель Зеленского заявил о неготовности Киева взять Крым, даже если Москва его отдаст Фото: REUTERS

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Киев не готов забрать Крым, поскольку не сможет наладить работу органов государственной власти в регионе, даже если Москва сама отдаст полуостров. Такое заявление сделал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Вот если агрессор - Российская Федерация - завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать», - сказал представитель украинского лидера.

По словам Кориневича, Киеву «нужно активно и тяжело работать», поскольку нет понимания, кто возьмет на себя функции центральной власти, а кто будет руководить на местах.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину вернуть Крым, чтобы попасть в «большую восьмерку».

Напомним, полуостров вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Большинство жителей Крыма высказались за присоединение к России. Однако Украина до сих пор не признает результаты голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU