60% россиян считают коронавирус опаснее сезонного гриппа

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:46:53+03:00

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в среду, 26 февраля, подвел итоги опроса россиян об эпидемии коронавируса нового типа, ее опасности и способах борьбы с ней.

По данным исследователей, 99% жителей нашей страны слышали о вспышке болезни, случившейся в начале 2020 года в Китае. Примечательно, что 68% опрошенных показали высокую осведомленность о сложившейся ситуации в мире.

Чуть больше половины - 59% респондентов считают, что коронавирус опаснее сезонного гриппа. Самыми страшными для россиян остаются опасения за себя любимых. Порядка 52% участников социологического опроса не хотели бы стать новыми жертвами вируса, а также чтобы вдруг коронавирус был обнаружен у их родных или близких людей.

Согласно последним данным, жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2715 человек. За последние несколько суток первые случаи заражения "китайским вирусом" были зафиксированы в Каталонии, Швейцарии, Австрии, Хорватии, Румынии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU