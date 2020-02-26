2020-02-26T12:46:53+03:00
Общество

60% россиян считают коронавирус опаснее сезонного гриппа

Абсолютное большинство жителей России слышали о вспышке болезни
Юлия Кекова
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Абсолютное большинство жителей России слышали о вспышке болезниАбсолютное большинство жителей России слышали о вспышке болезниФото: Алексей БУЛАТОВ
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в среду, 26 февраля, подвел итоги опроса россиян об эпидемии коронавируса нового типа, ее опасности и способах борьбы с ней.

По данным исследователей, 99% жителей нашей страны слышали о вспышке болезни, случившейся в начале 2020 года в Китае. Примечательно, что 68% опрошенных показали высокую осведомленность о сложившейся ситуации в мире.

Чуть больше половины - 59% респондентов считают, что коронавирус опаснее сезонного гриппа. Самыми страшными для россиян остаются опасения за себя любимых. Порядка 52% участников социологического опроса не хотели бы стать новыми жертвами вируса, а также чтобы вдруг коронавирус был обнаружен у их родных или близких людей.

Согласно последним данным, жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2715 человек. За последние несколько суток первые случаи заражения "китайским вирусом" были зафиксированы в Каталонии, Швейцарии, Австрии, Хорватии, Румынии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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