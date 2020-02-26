26 Февр. 2020 2020-02-26T06:39:32+03:00

В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 2715 человек Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщает, что за прошедшие сутки количество погибших от нового типа коронавируса COVID-19 в Китае увеличилось до 2715 человек.

При этом в провинции Хубэй было зарегистрировано 401 новый случай заболевания (370 в Ухане), а также 2058 новых случая выздоровления (2058 в Ухани).

Напомним, за последние несколько суток первые случаи заражения "китайским вирусом" зафиксированы в Каталонии, Швейцарии, Австрии, Хорватии, Румынии. В Италии число зараженных коронавирусом достигло 322 человек, 11 умерли.

Напомним, в конце прошлого года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали несколько случаев пневмонии загадочного происхождения. Позже выяснилось, что она была вызвана коронавирусом, который всего за несколько дней распространился за пределы Китая.

На данный момент более, чем в 30 странах были зафиксированы случаи заболевания.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в китайском городе Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса, остаются 44 российских студента. Всем им предлагали эвакуироваться на родину спецбортом, но молодые люди отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU