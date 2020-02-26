Во Франции подтвердили еще три случая заражения коронавирусом и одну смерть

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:50:34+03:00

Во Франции от коронавируса умер первый человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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За сутки во Франции число заразившихся коронавирусом увеличилось на три - таким образом заражены 17 человек. Один человек умер, это второй погибший в стране. Об этом со ссылкой на главу генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона сообщает CNN.

Погибшему было 60 лет, он проходил лечение в Париже в больнице Pitie Salpetriere.

Что касается новых случаев заболевания, то один из пациентов, 55-летний француз, находится в тяжелом состоянии. О состоянии второго заболевшего, 36-летнего француза из Страсбурга, ничего не известно. Он посещал Ломбардию, считающуюся эпицентром распространения коронавируса в Италии.

По данным на 25 февраля в Италии заражены больше 200 человек. Это первая европейская страна, где за несколько дней произошел резкий рост случаев инфицирования - вирус изначально распространялся на севере Италии, но вскоре корановирус обнаружили у людей и юге. Закрыты на въезд и выезд города, не работают музеи, соборы и церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU