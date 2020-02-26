МВД РФ назвало число погибших на службе полицейских

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:17:21+03:00

Глава ведомства Владимир Колокольцев рассказал, что в 2019 году при исполнении служебных обязанностей погибли 60 сотрудников полиции, более трех тысяч правоохранителей были ранены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В среду, 26 февраля, состоялось ежегодное расширенное заседание коллегии МВД Российской Федерации. Глава ведомства Владимир Колокольцев рассказал, что в 2019 году при исполнении служебных обязанностей погибли 60 сотрудников полиции, более трех тысяч правоохранителей были ранены.

Помимо этого Колокольцев отметил, что чистота рядов личного состава для МВД имеет принципиальное значение, как и укрепление дисциплины. Подавляющее большинство правонарушений удается выявить и пресечь благодаря силам подразделений собственной безопасности.

Также глава министерства заявил о нехватке аттестованных сотрудников. За последние пять лет их дефицит в правоохранительном ведомстве увеличился почти в два раза. Особые трудности с кадрами складываются в патрульно-постовой службе, подразделениях уголовного розыска и отделах по контролю за оборотом наркотиков, пишут Известия.

Кстати, проблемы с нехваткой людей есть и в других ведомствах, например в Минздраве. По заявлению замминистра Татьяны Семеновой в РФ не хватает 120 тысяч среднего медицинского персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU