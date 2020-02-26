Минздрав: в РФ не хватает 120 тысяч среднего медицинского персонала

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:12:40+03:00

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В Министерстве здравоохранения Российской Федерации не хватает специалистов. Речь идет о 120 тысячах человек, относящихся к категории среднего медицинского персонала.

Заместитель главы профильного ведомства Татьяна Семенова заявила на круглом столе ОНФ по реализации нацпроекта "Здравоохранение", что для выхода из такого непростого положения сфере здравоохранения необходимо увеличить обороты по подготовке специалистов как минимум в два раза.

Кроме того, Семенова отметила, что завершается обсуждение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения для подготовки среднего медицинского персонала, где нормативные сроки обучения сокращены на 8 месяцев. Благодаря этому объем притока в отрасль медицины в этом году – 66 тысяч специалистов, в будущем году ожидается порядка 72 тысяч специалистов, а уже в 2022 это значение должно увеличиться до 77 тысяч.

- В отрасли работает 1 миллион 300 тысяч среднего медицинского персонала. Среднестатистический отток и внутренняя миграция в пределах 6-8%. Математика очень простая: мощность подготовки специалистов надо увеличить как минимум в два раза, - цитируют слова замминистра здравохранения Семеновой РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU