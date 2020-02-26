Во Франции изъяли партию метамфетамина весом 175 кг

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:31:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 26 февраля, сотрудники таможенной службы Франции обнаружили крупную партию наркотиков. Метамфетамин, который является психостимулятором, вызывается зависимость и считается запрещенным препаратом находился в грузовом автомобиле. Транспортное средство удалось перехватить на трассе А63 недалеко от границы с Испанией.

Вес препарата составил рекордное для Франции значение - 175 килограммов. По информации агентства France-Presse , объемы обнаруженной партии метамфетамина превышают общий объем этого наркотика, изъятый государстве в 2018 году.

Отмечается, что автомобиль прибыл во Францию из столицы солнечной Испании, города Мадрида, и двигался на север страны. Также в машине специалисты обнаружили 107 кг каннабиса. Стоимость захваченной партии наркотиков составляет порядка €11 млн.

Кстати, проблемы с наркотиками имеет далеко не одна Франция. В России под Серпуховом в ноябре 2019 года были задержаны украинцы которые бесплатно раздавали наркотики. Злоумышленники организовали склад "дури" на заброшенной ферме, где изготавливали производили до 1,5 тонны запрещенных веществ в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU