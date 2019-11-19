В Подмосковье задержали украинцев, которые бесплатно раздавали наркотики.

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России с таким размахом, а главное наглостью еще не сталкивались. В Серпуховском районе Подмосковья они вместе с сотрудниками ФСБ несколько дней наблюдали за деятельностью целого завода по производству мефедрона. Этот синтетический заменитель кокаина уже давно заполонил Украину.

Производственные цеха завода по производству наркотиков были оборудованы в помещениях, которые украинский наркобарон снял у бывшего российского фермера.

"В момент появления оперативников на участке общей площадью около 4 гектаров шел полным ходом шел процесс изготовления "синтетики". В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались определенные ингредиенты. Затем полученные кристаллы высушивались и расфасовывались по мелким и крупным партиям. По имеющейся информации, в течении месяца здесь могло производится около 1,5 тонны "синтетики". Кроме того, обнаружен склад с химическими реактивами. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное лабораторное оборудование", - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ФСБ России на месте оказались не случайно: среди задержанных оказались трое граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов, а также курьер-закладчик из Киевской области. Задержанные иностранцы тут же сдали предполагаемого организатора противоправной деятельности. Им по данным источников "КП" также оказался выходец с Украины. Сейчас эта информация проверяется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744691" frameborder="0"></iframe> Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.

Производственные цеха завода по производству наркотиков были оборудованы в помещениях, которые украинский наркобарон снял у бывшего российского фермераФото: Оперативная съемка

"Данная группировка действовала по четко выстроенной криминальной схеме – от производства наркотических средств до их реализации. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте Интернета. Участники данной группы также предлагали прекурсоры и так называемые конструкторы для производства наркотиков в более мелких лабораториях", - отметила Ирина Волк.

Действительно буквально вчера сотрудники ФСБ сообщали о ликвидации в Московской области еще одной украинской нарколаборатории по производству мефедрона. У троих иностранцев там было изъято более 40 килограммов отравы.

Согласно открытым данным, мефедрон - это дешевый химический аналог кокаина. Он вызывает эйфорию, возбуждение, восприятие к различной музыке, повышает настроение, уменьшает враждебность, повышает общительность, улучшает работоспособность, ускоряет ассоциативный процесс, повышает сексуальное возбуждение, затрудняет достижение эякуляции. Но при этом приводит к ухудшению кратковременной памяти, бессоннице, спазму мышц челюсти, подергиванию мышц, галлюцинациям, бреду, паническим атакам, эксцентричному поведению и различным психозам.

По данным оперативников мефедрон активно поставлялся из Московской области в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Республики Татарстан и Бурятия, Хабаровский и Приморский край.

При этом киевские наркокурьеры использовали отлаженный на родине маркетинг: "приведи несколько друзей и получи скидку".

- Прежде чем "зайти" в новый регион, они засылали туда агента, который бесплатно раздавал первую дозу мефедрона, - рассказал "КП" оперативник. - Впоследствии этот же человек мог получить еще одну бесплатную дозу, если приводил троих клиентов.

Сотрудники ФСБ России уже ликвидировали розничные сети сбыта запрещенных веществ в четырех регионах России.

Суд уже арестовал задержанных украинцев. В России за производство и распространение наркотиков в особо крупном размере им грозит пожизненное заключение.