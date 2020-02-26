26 Февр. 2020 2020-02-26T17:17:03+03:00

Китай в три раза опередил США по числу новых миллиардеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В прошлом году в Китае, включая Гонконг и Тайвань, появилось 182 новых миллиардера, что почти в три раза больше, чем в Соединённых Штатах, где их появилось 59. К таким выводам пришли специалисты китайской исследовательской компании Hurun.

Таким образом, согласно результатам исследования Hurun, количество миллиардеров в Китае по состоянию на 31 января 2020 года составляет 799, а в Соединенных Штатах - 626.

Мировой столицей по числу богатейших людей мира пятый год подряд остается Пекин, где проживает 110 миллиардеров. Следом идет в Нью-Йорк 98 миллиардерами и Шэньчжэне, где их число составило.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, значительное снижение индексов на фондовых торгах в США и других странах стали причиной самой масштабной потери богачей с октября 2016 года. Суммарное состояние 500 богатейших людей мира сократилось примерно на 139 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU