Савченко разделила власти Украины на "старых коррупционеров" и "молодых дебилов"
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выразила мнение, что президент незалежной Владимир Зеленский находится в ловушке. По ее мнению, причиной этому стала кадровая ситуация в правительстве.
По словам Савченко, президент вынужден выбирать на должности в государственные структуры между "старыми коррупционерами" и "молодыми дебилами".
- Профессионалы или бывают профессионалами, или бывают профанами - то, что сейчас вы набрали, - говорит Савченко, имея ввиду партию "Слуга народа". - Чем раньше парламент это признает, тем скорее мы спасем Украину. Зеленский в такой ловушке, что ему приходится выбирать между старыми коррупционерами и молодыми дебилами, - сказала Савченко в эфире телеканала "Наш".
Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в шутку назвал себя дебилом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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