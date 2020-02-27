Савченко разделила власти Украины на "старых коррупционеров" и "молодых дебилов"

27 Февр. 2020 2020-02-27T04:22:57+03:00

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Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выразила мнение, что президент незалежной Владимир Зеленский находится в ловушке. По ее мнению, причиной этому стала кадровая ситуация в правительстве.

По словам Савченко, президент вынужден выбирать на должности в государственные структуры между "старыми коррупционерами" и "молодыми дебилами".

- Профессионалы или бывают профессионалами, или бывают профанами - то, что сейчас вы набрали, - говорит Савченко, имея ввиду партию "Слуга народа". - Чем раньше парламент это признает, тем скорее мы спасем Украину. Зеленский в такой ловушке, что ему приходится выбирать между старыми коррупционерами и молодыми дебилами, - сказала Савченко в эфире телеканала "Наш".

Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в шутку назвал себя дебилом.

ИСТОЧНИК KP.RU