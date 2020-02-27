2020-02-27T09:07:01+03:00
Экономика

Моногорода предлагают уплотнить для сокращения расходов

Эта мера позволит сэкономить до 30% местных бюджетов
Елена АКИМОВА
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Моногорода планируют уплотнить, чтобы сэкономитьМоногорода планируют уплотнить, чтобы сэкономитьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В России предлагают уплотнить моногорода. Для этого нужно переселить жителей из опустевших домов на окраинах в центр или в соседние поселения. Эта мера позволит сократить расходы местных бюджетов почти на 30 процентов.

На месте расселенных домов имеет смысл создавать зеленые зоны, а высвобождающиеся средства направлять на модернизацию коммунального хозяйства.

Председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский отметил, что проблема миграционного оттока стоит во всех моногородах. Часто многоэтажные дома стоят наполовину пустых, а расходы на их содержание не меняются. Уплотнение населения позволит сэкономить расходы на ЖКХ и снизить тарифы на коммуналку для людей.

Аналогичная схема уже протестирована в Воркуте, планируется, что ее могут начать применять на других территориях.

В пресс-службах ВЭБ.РФ и Минздрава подтвердили «Известиям», что предложение находится в разработке.

Ранее у счётной палаты РФ возникли претензии к выполнению госпрограммы развития депрессивных территорий. 9,3 миллиарда бюджетных рублей так и не освоены, а средняя зарплата в Фонде моногородов — 190 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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