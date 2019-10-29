Число российских моногородов сократят вдвое. Но жителей обещают не бросать

Нет моногородов — нет проблем. Похоже, так рассудили чиновники, которые собираются сократить число проблемных населенных пунктов чуть ли не вдвое: с 321 до 170. Об этой инициативе журналистам рассказал ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике Павел Склянчук.

Вообще история о том, как государевы мужи пытаются вдохнуть в моногорода новую жизнь, чуть ли не такая же грустная, как ситуация в этих самых городах. В 2016 запускали очередную госпрограмму в помощь населенным пунктам с одним главным работодателем. Но она оказалась настолько неэффективной, что власти свернули ее уже в этом году. А когда за документы перед сдачей в архив засели аудиторы, выяснилось немало интересных подробностей. Например, трудоспособного населения в моногородах стало на 350 тысяч меньше, а юрлиц — на 22,7%. При этом годовая зарплата директора Фонда развития малых городов оказалась больше, чем бюджеты некоторых таких городов.

- Это не то, что может помочь моногородам и определить их судьбу. Это не работает на их развитие или сворачивание, - безапелляционно заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Теперь чиновники корпят над новой программой. Которая, как водится, учтет все огрехи прошлого. И вот в этот-то документе и закралось положение о пересмотре списка моногородов.

Подрезать перечень собираются с двух концов. С одной стороны отсекут успешные города, которые уже не зависят от одного завода. Таких, прямо скажем, немного, на ум приходят разве что Набережные Челны. С другой — чиновники хотят исключить из программы населенные пункты, где предприятие-кормилец закрылось, а населения уже меньше трех тысяч человек. К таким относится, например, поселок Бытошь в Брянской области, куда недавно ездил спецкор «КП».

- Населенные пункты, которые останутся в списке, будут иметь больше шансов на поддержку из федерального центра, - считает гендиректор Института экономики города Александр Пузанов. - Раньше многое делалось для галочки. Нужно было создать новые рабочие места, и их всеми силами изобретали, не особо задумываясь, насколько они производительны.

Разжалованных из моногородов обещают тоже не бросать на произвол судьбы. Но конкретных решений по ним пока нет. Так что перспективы оказаться за чертой перечня моногородов пока больше похожи на смертный приговор.

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