2020-02-27T10:12:21+03:00
Политика

"У меня есть другие возможности просто": Путин рассказал, почему не пользуется гаджетами

Президент предпочитает "старый добрый телефон закрытой правительственной связи"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент использует смартфон только по просьбе подчиненныхПрезидент использует смартфон только по просьбе подчиненныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Владимир Путин признался, что редко использует смартфон и другие современные гаджеты. Разговор о развитии технологий связи зашел во время интервью главы государства с журналистом Андреем Ванденко для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Президент, отвечая на вопрос о своем отношении к появлению все новых технических устройств, признался, что считает - этот процесс невозможно остановить.

- И не надо, - добавил Владимир Путин. - Мы не собираемся этого делать.

Правда, дискомфорта от этого глава государства не испытывает, потому что, как признался сам, ничем не пользуется:

- У меня есть другие возможности просто,- объяснил Владимир Путин.- Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента.

Смартфонами он пользуется только когда ему дают трубку подчиненные, когда это действительно необходимо. Это подтверждал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью в 2018 году он сообщил, что глава государства использует "старый добрый телефон закрытой правительственной связи", а не современные гаджеты

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 5. Об утечке мозгов и Силиконовой долине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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