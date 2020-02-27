Владимир Путин: Многие уехавшие за границу специалисты хотят вернуться на Родину

Президент в очередной части большого интервью агентству «ТАСС» ответил на вопросы журналиста Андрея Ванденко о развитии IT-отрасли в России и "утечке мозгов". Публикуем полную стенограмму беседы.

Андрей Ванденко

Почему Вы не спрашиваете, что у меня в руках?

Владимир Путин

Айпад, я так понимаю?

Андрей Ванденко

О! Мы решили проверить популярные запросы на фамилию Путин.

Владимир Путин

Хорошо.

Андрей Ванденко

Как Вы думаете, какие вопросы интересуют народонаселение?

Владимир Путин

Не знаю.

Андрей Ванденко

Смотрите.

Владимир Путин

Давайте.

Андрей Ванденко

Можем вслух.

Владимир Путин

Да, «Путин биография», «Путин инстаграм», «Путин Грузия», «Путин пресс-конференция 2019», «Путин в молодости», «Путин Польша», «Путин семья и друзья», «Путин возраст», «Путин уволил генералов сегодня», «Путин Северный поток», «Путин Зеленский», «Путин двойник доказательства».

Андрей Ванденко

Мне вот последнее нравится: «Путин двойник доказательства». Вы настоящий?

Владимир Путин

Да.

Андрей Ванденко

А двойник есть?

Владимир Путин

Нет.

Андрей Ванденко

И не было?

Владимир Путин

Нет.

Андрей Ванденко

А тема вообще возникала когда-нибудь такая?

Владимир Путин

Возникала.

Андрей Ванденко

И?

Владимир Путин

Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.

Андрей Ванденко

То есть начало нулевых?

Владимир Путин

Да.

Андрей Ванденко

Чтобы просто дублёр ехал там, где стрёмно, для…

Владимир Путин

Ну, ехал, появлялся там.

Андрей Ванденко

То есть нет?

Владимир Путин

Нет.

Андрей Ванденко

Тогда теперь работаем по повестке другой. Едем дальше. «Цифра», искусственный интеллект. Почему все мечтают уехать в Силиконовую долину, а не в Сколково?

Владимир Путин

Ну, во-первых, не все. У нас отток специалистов снизился. А вообще...

Андрей Ванденко

Сейчас скажу...

Владимир Путин

Ну хорошо, сейчас, я не сомневаюсь, что он есть. А вообще, люди ведь как рыбы: рыбы ищут, где глубже, а человек — где лучше, известная поговорка.

Андрей Ванденко

А государство?

Владимир Путин

Сейчас я скажу про государство. Но высококвалифицированная рабочая сила, так скажем, или высококлассные работники, они ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений. И там, где больше платят, туда и едут. Вот и всё. Государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам. Есть два пути...

Андрей Ванденко

Так…

Владимир Путин

Это либо закрываться, как это было в…

Андрей Ванденко

Не пущать.

Владимир Путин

Хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами. Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения. Либо рынок труда…

Андрей Ванденко

В смысле, на себя?

Владимир Путин

Ну, вообще, если человек учился за государственные деньги, должен отработать или вернуть деньги. Ну вот, как одно из предложений.

Андрей Ванденко

И как Вам?

Владимир Путин

?

Андрей Ванденко

И как Вы к нему относитесь?

Владимир Путин

Ну, в целом возможный вариант. Это возможно. Если человек учится…

Андрей Ванденко

Такое крепостное право.

Владимир Путин

Почему? Ну если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать, а если вы учитесь за счёт государства, особенно если целевым образом, допустим, регион за вас платит в надежде на то, что вы вернётесь...

Андрей Ванденко

Да, согласен.

Владимир Путин

Ну так это же справедливо тогда. Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта, ну, верни деньги тогда. Это по-честному. А второй путь — создавать условия, платить. Это, вы знаете, кажется так просто. В гражданской авиации начали платить, потому что нужны были иностранные специалисты, — сразу перекос на рынке труда, сказалось на военных лётчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации. Значит, и здесь тоже. Всё равно надо думать над этим, надо повышать. Как мы это делаем? В том числе с помощью грантов. Мы сейчас выработали очень большую систему грантовой поддержки, и это касается не только IT, это касается высокотехнологичных сфер. И хорошо работает. Вот, наверное, Вы там заготовили, сколько уезжает, посмотрите, сколько приезжает. Пошёл поток приезда.

Андрей Ванденко

Уезжает ровно столько, сколько работает в Mail.ru, каждый год.

Владимир Путин

Может быть. Но и Mail.ru у нас тоже развивается, понимаете, «Яндекс» развивается.

Андрей Ванденко

То есть обновление ежегодно...

Владимир Путин

Послушайте, и «Яндекс» развивается. Ну не было вообще — теперь есть. И конкурируют хорошо, с крупными международными компаниями, с тем же Google конкурируют. Это ж тоже признак того, что развитие идёт. Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть, и желающих не так и мало. Я с ними же встречался, с получателями мегагрантов так называемых и просто грантов. Очень интересные люди, интересные ребята с хорошим опытом и работы у нас, и работы за границей. Многие реально хотят вернуться, и мы многих возвращаем сейчас. Создаём условия, лаборатории им делаем, отдельно создаём условия оплаты труда. И им, что очень интересно, меня, знаете, что порадовало, они хотят не просто сами работать, они хотят подтаскивать наших молодых людей, аспирантов, создавать из них научные и научно-производственные группы. И у них получается. В разных областях: генетика, биология, «цифра», искусственный интеллект, робототехника.

Андрей Ванденко

Ну то есть это не то, что «пусть едут, бабы ещё нарожают»?

Владимир Путин

Нет, что Вы, это вообще не наш подход. Но это сложный процесс, длительный.

Андрей Ванденко

Как Вы в принципе относитесь к тому, что появилось за последние 20 лет, я имею в виду от электромобилей до айфонов, смартфонов, всего прочего?

Владимир Путин

Это прогресс технический, его же невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать.

Андрей Ванденко

Вам комфортно? Пользуетесь?

Владимир Путин

Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто.

Андрей Ванденко

Я видел, Вы звонили моему тёзке, мальчику, который в Красной Поляне на лыжах катается по Вашему приглашению, и Вы звонили по смартфону.

Владимир Путин

Ну, я звоню...

Андрей Ванденко

Не понял, правда, что за модель, и как-то Вы его держали...

Владимир Путин

Ну, мне Ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут на любого абонента.

Источники данных: Министерство науки и высшего образования РФ, Российский фонд развития информационных технологий.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 5. Об утечке мозгов и Силиконовой долине.

Часть 1. О задачах нового правительства

Часть 2. Отношения с Украиной.

Часть 3. О нацпроектах.

Часть 4. О несанкционированных митингах

Специальный проект ТАСС. 20 вопросов Владимиру Путину.