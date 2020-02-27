В Госдуме отреагировали на жалобы Киева относительно усиления российского флота

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:39:56+03:00

В Госдуме отметили, что Россия и дальше будет укреплять свой флот Фото: Анастасия ЖУКОВА

Юрий Швыткин напомнил, что Россия укрепляет свой военный потенциал без оглядки на другие страны

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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал жалобы украинского военного командования на усиление Черноморского флота ВМФ России. Депутат Госдуме отметил, что Россия укрепляла и будет укреплять свой военный потенциал без оглядки на другие страны.

- Наш флот регулярно пополняется надводными и подводными кораблями и это не секрет… Обусловлено внешними угрозами, которые, как мы знаем, сегодня имеются, - комментирует парламентарий.

Рассуждая об угрозах, депутат напомнил, что Украина вносит свой вклад в данную ситуацию, периодически устраивая провокации.

- Мы ни на кого не будем оглядываться, укрепляя нашу обороноспособность, ни у кого не будем спрашивать разрешения. Пока есть внешние угрозы, которые потенциально могут перерасти в более серьезные действия со стороны наших возможных противников, мы будем укреплять не только флот, - заявил Юрий Швыткин ФАН.

"Комсомолка" сравнила по мощи и эффективности Советскую армию и сегодняшнюю - Российскую армию, чтобы узнать, кто сильнее. Конечно, в первой численность доходила до 5 миллионов человек, сейчас чуть более 1 млн служивых, но это далеко не вся разница.

ИСТОЧНИК KP.RU