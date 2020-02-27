В Госдуме отреагировали на жалобы Киева относительно усиления российского флота
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал жалобы украинского военного командования на усиление Черноморского флота ВМФ России. Депутат Госдуме отметил, что Россия укрепляла и будет укреплять свой военный потенциал без оглядки на другие страны.
- Наш флот регулярно пополняется надводными и подводными кораблями и это не секрет… Обусловлено внешними угрозами, которые, как мы знаем, сегодня имеются, - комментирует парламентарий.
Рассуждая об угрозах, депутат напомнил, что Украина вносит свой вклад в данную ситуацию, периодически устраивая провокации.
- Мы ни на кого не будем оглядываться, укрепляя нашу обороноспособность, ни у кого не будем спрашивать разрешения. Пока есть внешние угрозы, которые потенциально могут перерасти в более серьезные действия со стороны наших возможных противников, мы будем укреплять не только флот, - заявил Юрий Швыткин ФАН.
"Комсомолка" сравнила по мощи и эффективности Советскую армию и сегодняшнюю - Российскую армию, чтобы узнать, кто сильнее. Конечно, в первой численность доходила до 5 миллионов человек, сейчас чуть более 1 млн служивых, но это далеко не вся разница.
ИСТОЧНИК KP.RU