Командующий ВМС Украины пожаловался на силу российского флота

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:30:42+03:00

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Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на ускоренную модернизацию российского черноморского флота. Запись его выступления на форуме Age of Crimea опубликована в YouTube. Украинский военачальник обратил внимание, что за последние шесть лет ситуация изменилась:

- Россия перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота. Вместо 29 кораблей — 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия,- сказал Вороненко.

Он добавил, что если раньше в Крыму было две подводные лодки, то теперь их количество возросло до семи. Все это, по мнению украинского главкома ВМС, сказывается на ситуации с безопасностью. Тенденции на "улучшение", с точки зрения украинцев, нет в связи с возросшей военной мощью России на Черном море.

Ранее Вороненко предлагал обменять себя на задержанных в Керченском проливе моряков. В российском МИД посоветовали чиновнику уйти в отставку, поскольку он сам отдал им приказ, заведомо нарушающий закон.

ИСТОЧНИК KP.RU