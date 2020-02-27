2020-02-27T10:30:42+03:00
В мире

Командующий ВМС Украины пожаловался на силу российского флота

Адмирал Игорь Воронченко сообщил, что из-за этого ситуация в Черноморском регионе остается нестабильной
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинцы сравнили модернизацию своего и российского флотаУкраинцы сравнили модернизацию своего и российского флотаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на ускоренную модернизацию российского черноморского флота. Запись его выступления на форуме Age of Crimea опубликована в YouTube. Украинский военачальник обратил внимание, что за последние шесть лет ситуация изменилась:

- Россия перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота. Вместо 29 кораблей — 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия,- сказал Вороненко.

Он добавил, что если раньше в Крыму было две подводные лодки, то теперь их количество возросло до семи. Все это, по мнению украинского главкома ВМС, сказывается на ситуации с безопасностью. Тенденции на "улучшение", с точки зрения украинцев, нет в связи с возросшей военной мощью России на Черном море.

Ранее Вороненко предлагал обменять себя на задержанных в Керченском проливе моряков. В российском МИД посоветовали чиновнику уйти в отставку, поскольку он сам отдал им приказ, заведомо нарушающий закон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Командующий ВМС Украины пожаловался на силу российского флота
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