2020-02-27T12:15:09+03:00
Экономика

Россияне пополнили счета в банках на рекордную сумму

За последние три года объем сбережений практически удвоился
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россияне пополнили счета в банках на рекордную суммуРоссияне пополнили счета в банках на рекордную суммуФото: REUTERS
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В 2019 году россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную за последние десять лет сумму, которая в абсолютном выражении достигла 8 трлн рублей.

Как сообщает издание РБК со ссылкой на обзор аналитиков «Альфа-банка», доля средств физических лиц от всего объема привлеченных средств в прошлом году выросла до 26%. В 2018 году показатели были на 19,4% меньше, а за последние три года объем сбережений на счетах практически удвоился.

По словам экспертов, такие изменения могут быть связаны с тем, что банки увеличили предложения по накопительным счетам, которые клиенты предпочитают из-за значительно более гибких условий пополнения и расходования средств.

Напомним, в конце декабря появилась информация, что в России могут появиться единые идентификационные коды счетов - как для корпораций, так и для граждан, что позволит клиентам банка переходить в другой банк с сохранением всех реквизитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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