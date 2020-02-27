Штрафы для водителей за нарушение ПДД могут сократить

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:46:32+03:00

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В России могут поменять штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Применяемые сегодня меры наказания являются неподъемными и их стоит пересмотреть.

Новые цифры будут отражены в КоАП. Сейчас над предложениями трудится рабочая группа, координатором которой является Петр Шкуматов. Он отметил, что необходимо менять подход к дорожной ситуации в России, а не усиливать карательные меры.

- Мы предложили вообще радикально поменять подход, чтобы ситуация на наших дорогах улучшалась, движение становилось более безопасным, и те люди, которые создают угрозу, чтобы их наказывали и контролировали. Остальные водители не должны подвергаться штрафам и наказаниям, - комментирует Шкуматов телеканалу «360».

Рабочая группа предложила использовать в КоАП так называемый рискоориентированный подход. То есть, стражи порядка будут следить именно за теми, кто раньше вел себя не лучшим образом.

- Простое увеличение штрафов приведет только к негативу, а проблему не решит, - заключил эксперт.

Предполагается, что изменения затронут не только размеры штрафов, но и вопросы развития дорожной инфраструктуры, требования к средствам видеофиксации, упрощения порядка обжалования штрафов. Предполагается, что последнее можно будет сделать даже с телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU