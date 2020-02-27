Власти Украины решили не эвакуировать своих граждан из Италии

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:49:49+03:00

В Италии коронавирусом заражены 400 человек, одна из них - гражданка Украины Фото: REUTERS

После скандальной истории с эвакуацией украинцев, в Киеве не торопятся проводить повторную операцию

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Украинцев из Италии, где зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом, эвакуировать пока не будут, несмотря на то, что среди инфицированных уже есть гражданка Украины.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко сообщил журналистам издания "Украинские новости", что со своими гражданами в Италии они поддерживают связь, но пока никаких мер по вызволению людей предпринимать не будут.

В Италии на 27 февраля зафиксировано 400 случаев заражения и 12 смертей. В связи с этим Роскомнадзор рекомендовал операторам приостановить продужу туристических путевок в Италию, а также Южную Корею (суточный рост заболеваемости превысил здесь китайский) и Иран. Всего в мире 20 стран за последние семь дней подтвердили свои первые случаи заражения.

Эвакуация граждан Украины из китайской провинции Ухань сопровождалась акциями протеста в поселке Новые Санжры. Местные жители забросали автобус с людьми камнями и грозились поджечь санаторий, где эвакуированные проходили карантин. Но вскоре ситуация с коронавирусом отошла в Украине на второй план - в стране произошла вспышка "свиного гриппа". За неделю от вируса H1N1/pdm09 погибли 10 украинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU