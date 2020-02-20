Украинцы протестуют против эвакуации граждан из Китая: полиция стягивает БТР под Полтаву
Жители Новых Санжар Полтавской области устроили массовые акции протеста против эвакуации вывезенных из Китая украинцев на территорию их города.
Сайт kp.ru писал, что самолет с 73 гражданами, в числе которых иностранцы, должен в скором времени приземлиться в аэропорту Харькова. После этого потенциальных носителей нового типа коронавируса планируется разместить в санатории министерства внутренних дел под Полтавой.
Местные жители такой идеей недовольны. На въезде в город уже начались столкновения граждан с полицией. Нацгвардия пригнала к месту проведения акции БТР, передает "Страна.UA".
Президент Украины Владимир Зеленский уже осудил такое поведение своих соотечественников. Стоит напомнить, что на борт лайнера были допущены лишь те граждане, у которых не наблюдаются симптомы острой респираторной инфекции. Двухнедельный карантин вводится в рамках предосторожности.
Карта распространения коронавируса
Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая соотечественников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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