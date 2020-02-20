2020-02-20T12:14:39+03:00
Политика

Украинцы протестуют против эвакуации граждан из Китая: полиция стягивает БТР под Полтаву

Жители Новых Санжар возмущены планами властей разместить потенциальных зараженных коронавирусом у них в городе [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет приземлится в ХарьковеСамолет приземлится в ХарьковеФото: REUTERS
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Жители Новых Санжар Полтавской области устроили массовые акции протеста против эвакуации вывезенных из Китая украинцев на территорию их города.

Сайт kp.ru писал, что самолет с 73 гражданами, в числе которых иностранцы, должен в скором времени приземлиться в аэропорту Харькова. После этого потенциальных носителей нового типа коронавируса планируется разместить в санатории министерства внутренних дел под Полтавой.

Местные жители такой идеей недовольны. На въезде в город уже начались столкновения граждан с полицией. Нацгвардия пригнала к месту проведения акции БТР, передает "Страна.UA".

Президент Украины Владимир Зеленский уже осудил такое поведение своих соотечественников. Стоит напомнить, что на борт лайнера были допущены лишь те граждане, у которых не наблюдаются симптомы острой респираторной инфекции. Двухнедельный карантин вводится в рамках предосторожности.

Карта распространения коронавируса

Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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