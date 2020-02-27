2020-02-27T14:58:18+03:00
Общество

В Кремле рассказали о передаче России зарубежных активов за выплату долга СССР

Ранее Путин сообщил, что Москва выплатила долги бывших республик, но ряд государств не завершили перерегистрации собственности [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Почти все страны бывшего Советского союза перерегистрировали на Россию собственность в обмен на то, что Москва выплатила долги бывших республик, но ряд государств не завершили этой процедуры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В среду, 26 февраля, на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, президент России Владимир Путин прокомментировал предложение закрепить в основном законе положение, что РФ является правопреемницей Российской империи и СССР. Глава государства заявил, что Москва взяла на себя обязательства выплатить долги всех республик в обмен на активы за рубежом, но пока не все выполнили эти обязательства.

Песков отметил, что это «не жалоба на жизнь», а «конкретная ситуация» и речь идет о проблеме «так называемой перерегистрации советской загрансобственности». Представитель Кремля отметил, что этот процесс не завершили «не одна, не две, их чуть больше, но в подавляющем большинстве стран эта перерегистрация уже завершилась».

Встреча Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.В эти минуты Путин встречается с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Вы можете наблюдать за встречей в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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