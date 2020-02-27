СК предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России выдвинул новые обвинения бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки, общая сумма которых составляет 1,5 миллиарда рублей.
По версии следствия, Захарченко в конце 2015 года получил взятку от предпринимателя в виде 12 дней проживания в отеле Сочи, которые обошлись в 800 тысяч. С ноября 2007 по август 2016 года Захарченко получал взятки от сразу нескольких предпринимателей. В итоге их сумма превысила 1 миллиард 400 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК России Светлану Петренко.
На основании доказательств бывшему полковнику предъявили обвинения по ч. 5 и 6 ст. 290 УК России - "Получение взяток в крупном и особо крупном размерах".
Ранее сайт kp.ru сообщал о новых обвинениях бывшему полковнику Дмитрию Захарченко. В них говорилось о создании организованной преступной группы, которая занималась выводом грязных денег за рубеж.
ИСТОЧНИК KP.RU
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