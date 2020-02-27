27 Февр. 2020 2020-02-27T19:26:31+03:00

Более 15 тысяч аварий в России произошло за прошлый год по вине пьяных водителей Фото: Алексей ФОКИН

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В России в прошедшем 2019 году количество аварий с участием пьяных водителей составило порядка 15 тысяч. Согласно статистике Госавтоинспекции, число таких дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2018 годом снизилось на 3% с 15,1 тысячи до 14,7 тысячи.

Жертвами любителей выпить перед поездкой стали более 4 тысяч человек (4,3 тысячи в 2018 году), пострадали свыше 20 тысяч (20,6 тысячи в 2018 году). Примечательно, что чаще всего ДТП с участием водителей навеселе происходило в выходные дни.

Кроме того, порядка 5,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий (5,8 тысячи в 2018 году) на российских автодорогах произошло с участием автобусов.

Как сообщал сайт kp.ru, специалисты составили рейтинг "аварийных" регионов России и выяснили, что больше всего столкновений случается в Туве. Также в лидеры по авариям выбились Чечня, Чукотка, Свердловская область, Ингушетия, Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Томская область и Республика Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU