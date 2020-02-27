Генштаб России обеспокоен антироссийскими сценариями учений НАТО
Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил на встрече с коллегой из Франции Франсуа Лекуантром свою обеспокоенность антироссийскими сценариями учений НАТО на границе России.
Герасимов также подчеркнул, что будущие учения альянса несут "явно провокационный характер", и отметил, что Министерство обороны России готов сотрудничать с военными Франции, чтобы решить проблемы безопасности как глобального, так и регионального масштаба.
Франсуа Лекуантр сообщил, что заметна положительная динамика в отношениях между Россией и Францией. Он назвал целью своего визита достижение единой с Россией оценки сложных ситуаций.
Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении Валерия Герасимова, что в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют. Он также отметил, что обстановка в мире остается нестабильной, и во многом из-за стремления "отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов".
Герасимов выразил обеспокоенность учениями НАТО по антироссийскому сценарию.Глава Генштаба РФ встретился в Москве со своим французским коллегой
ИСТОЧНИК KP.RU