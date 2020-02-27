Генштаб России обеспокоен антироссийскими сценариями учений НАТО

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:53:21+03:00

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил на встрече с коллегой из Франции Франсуа Лекуантром свою обеспокоенность антироссийскими сценариями учений НАТО на границе России. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Обсудить их предложил Герасимов на встрече с коллегой из Франции Франсуа Лекуантром [видео]

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Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил на встрече с коллегой из Франции Франсуа Лекуантром свою обеспокоенность антироссийскими сценариями учений НАТО на границе России.

Герасимов также подчеркнул, что будущие учения альянса несут "явно провокационный характер", и отметил, что Министерство обороны России готов сотрудничать с военными Франции, чтобы решить проблемы безопасности как глобального, так и регионального масштаба.

Франсуа Лекуантр сообщил, что заметна положительная динамика в отношениях между Россией и Францией. Он назвал целью своего визита достижение единой с Россией оценки сложных ситуаций.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении Валерия Герасимова, что в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют. Он также отметил, что обстановка в мире остается нестабильной, и во многом из-за стремления "отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763356" frameborder="0"></iframe> Герасимов выразил обеспокоенность учениями НАТО по антироссийскому сценарию.Глава Генштаба РФ встретился в Москве со своим французским коллегой

ИСТОЧНИК KP.RU