2020-02-27T20:53:21+03:00
Политика

Генштаб России обеспокоен антироссийскими сценариями учений НАТО

Обсудить их предложил Герасимов на встрече с коллегой из Франции Франсуа Лекуантром [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил на встрече с коллегой из Франции Франсуа Лекуантром свою обеспокоенность антироссийскими сценариями учений НАТО на границе России. Фото: Михаил Метцель/ТАССНачальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил на встрече с коллегой из Франции Франсуа Лекуантром свою обеспокоенность антироссийскими сценариями учений НАТО на границе России. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил на встрече с коллегой из Франции Франсуа Лекуантром свою обеспокоенность антироссийскими сценариями учений НАТО на границе России.

Герасимов также подчеркнул, что будущие учения альянса несут "явно провокационный характер", и отметил, что Министерство обороны России готов сотрудничать с военными Франции, чтобы решить проблемы безопасности как глобального, так и регионального масштаба.

Франсуа Лекуантр сообщил, что заметна положительная динамика в отношениях между Россией и Францией. Он назвал целью своего визита достижение единой с Россией оценки сложных ситуаций.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении Валерия Герасимова, что в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют. Он также отметил, что обстановка в мире остается нестабильной, и во многом из-за стремления "отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов".

Герасимов выразил обеспокоенность учениями НАТО по антироссийскому сценарию.Глава Генштаба РФ встретился в Москве со своим французским коллегой

ИСТОЧНИК KP.RU

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