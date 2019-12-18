Генштаб: предпосылок для крупномасштабной войны нет

- По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют", - заявил начальник российского генерального штаба Валерий Герасимов в ответ атташе по вопросам обороны Норвегии.

Иностранца интересовала "вероятность возникновения крупномасштабной войны в перспективе до 2050 года и в каких сферах она будет вестись".

Генерал дипломатично отметил, что обстановка в мире остается нестабильной, и во многом из-за стремления "отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов".

Называть "отдельное государство" генерал не стал. Но было понятно, что дальше речь пошла о США.

- Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию. В таких условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба, - подчеркнул Герасимов.

Представитель Минобороны пояснил норвежцу, что "войны будущего могут вестись во всех сферах", так как согласно решения саммита НАТО в Лондоне космос признан "пятой операционной средой".

- Оборонный потенциал России в настоящее время и в перспективе будет поддерживаться на уровне, позволяющем отразить агрессию против нашего государства любого масштаба, из любой среды, - заверил начальник Генштаба и перешел ко второму вопросу норвежца, который интересовался также развитием Военно-морского флота России.

- Повышены темпы строительства кораблей и подводных лодок. Это связано с необходимостью обеспечения военно-морского присутствия в удаленных районах Мирового океана. Приоритет в развитии флота России отдается ракетным подводным лодкам стратегического назначения с современными баллистическими ракетами, ракетными комплексами высокоточного оружия «Калибр», «Циркон» и другим современным вооружением, - перечислял генерал.

Атташе по вопросам обороны Великобритании поинтересовался как российские военные собираются распорядиться тем боевым опытом, которые они получили в Сирии. И тут же узнал, что полученный опыт наши военные закрепили в боевых уставах, наставлениях, методических пособиях, и "находит практическое отражение в методиках подготовки и проведения учений, занятий".

Атташе Франции хотел узнать, чем обернется "расширение зоны действий российской группировки войск в Сирии и возможное наращивание ее боевого потенциала". Беспокойство понятно: все-таки Сирия бывшая французская колония.

- Достаточно для оказания эффективной помощи сирийской армии в борьбе с международными террористическими организациями. Количественный состав наших военных баз в Хмеймиме и Тартусе остается неизменным. С учетом освобождения территории в Заевфратье увеличивается объем выполняемых задач подразделениями военной полиции. В настоящее время они осуществляют патрулирование в кантонах Кобани и Джазира, а также контролируют соблюдение режима прекращения огня по периметру зоны проведения Турцией операции «Источник мира». Это потребовало привлечения дополнительных подразделений военной полиции на временной основе, - разложил французу обстановку сил средств в Сирии Герасимов.

Представителя от армии Швеции и Японии волновали планы развития Северного флота и Арктики.

- На сегодняшний день наши Вооруженные Силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет. Мы несем особую ответственность за сохранение уникальной экосистемы в российской части Арктики, в том числе в акватории Северного морского пути - как "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникации", - отрезал генерал.

Представитель военного ведомства также разъяснил присутствующим, что в Арктике совершенствуется система противовоздушной обороны, идет замена существующих образцов вооружения и военной техники на перспективные, которые займут место на новых кораблях ледового класса. Все это позволит нарастить возможности по контролю за воздушным пространством над всей акваторией Северного морского пути.

- А планируете ли вы вносить изменения в Военную доктрину, - спросил японский атташе.

- В соответствии с законодательством России Военная доктрина разрабатывается на 20 лет и при необходимости может уточняться каждые 5 лет. Безусловно, за это время в мире произошли события, которые привели к появлению новых военных опасностей и угроз России. Действующая редакция документа была утверждена президентом России в конце 2014 года, - дал ответ Герасимов, и пообещал собравшимся, что "наряду с готовностью обеспечить защиту национальных интересов Россия и в дальнейшем будет руководствоваться международным правом и выражать приверженность разрешать конфликты мирным путем".