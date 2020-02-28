В Минздраве объяснили, почему в некоторых детских больницах нет воды

28 Февр. 2020 2020-02-28T02:51:17+03:00

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В Министерстве здравоохранения России прокомментировали заявление Счетной палаты о том, что в трети российских больниц отсутствует водопровод. В ведомстве отметили, что при сборе данных аудиторы учитывали все помещения медучреждений, в том числе и технические - котельные, гаражи и склады.

Как пишут РИА Новости, ссылаясь на Минздрав, амбулаторная помощь оказывается в 20 тысячах зданий. Водопроводом оснащены 19,3 тысячи из них, еще у 17,5 тысяч центральное отопление, а канализация проведена к 18,7 тысячам. В 11 тысячах зданий, где оказывают стационарную помощь также все это есть.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, Счетная палата проверила, как у нас лечат детей. И ужаснулась. Выяснилось, что в каждом третьем детском медучреждении нет воды, канализации и телефона. Кроме того, около 14% зданий всех медучреждений вообще находятся в аварийном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU