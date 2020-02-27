2020-02-27T16:16:28+03:00
Общество

В каждом третьем детском медучреждении нет воды, канализации и телефона

Счетная палата проверила, как у нас лечат детей. И ужаснулась
Елена ОДИНЦОВА
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Формально количество врачей в расчете на общее число россиян — у нас на уровне лучших мировых стандартовФормально количество врачей в расчете на общее число россиян — у нас на уровне лучших мировых стандартовФото: Евгения ГУСЕВА
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Счетная палата проверила состояние дел в российском детском здравоохранении. И пришла к выводу: осуществить национальный проект «Здравоохранение» при таких делах будет сложно. То, что обнаружили аудиторы по итогам 2018-2019 годов, обычным россиянам и так известно. Особенно тем, кто живет не в больших городах. Но теперь цифры и факты приводятся не абы кем, а высокой контролирующей инстанцией. Не прислушиваться к ее выводам в правительстве не могут.

Данные, которые приводятся в отчете, и правда впечатляют. В более чем половине зданий, где так или иначе пытаются лечить детей, нет горячей воды. В каждом третьем - нет водопровода, канализации и телефонной связи

Отдельная история — с персоналом. Формально количество врачей в расчете на общее число россиян — у нас на уровне лучших мировых стандартов (47 специалистов на 10 тысяч человек). В Германии и Швейцарии их и то меньше — 42. Можно отчитываться о достижениях, но... Если, скажем, в Санкт-Петербурге на 10 тысяч человек 58 докторов, то в Псковской и Владимирской области — 27.

Это с врачами в целом. С детскими специалистами — особые проблемы. Детскими урологами-андрологами медучреждения укомплектованы только на 75%, эндокринологами — на 84%, кардиологами — на 81%. А более 7% педиатров не имеют необходимои квалификации, у них отсутствует сертификат специалиста, без которого они, по идее, вообще не должны работать именно педиатрами.

«Недостаточная доступность и низкое качество услуг» - так в целом оценила Счетная палата наше детское здравоохранение.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Из 116 865 зданий, в которых находятся детские медицинские учреждения (больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и т. п.):

30,5% - без водопровода,

52,1% - без горячей воды,

41,1% - без центрального отопления,

35% - без канализации,

32,5% - без телефона,

14% - вообще в аварийном состоянии.

(Данные отчета Счетной палаты)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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