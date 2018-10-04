Командование ВМС США предложило устроить демонстрацию силы Китаю в Тихом океане

СЕГОДНЯ 04:49 2018-10-04T05:10:20+03:00

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Командование Военно-морских сил Соединенных Штатов предложило американскому Тихоокеанскому флоту предостеречь Китай от «нежелательных действий» в Южно-Китайском море, продемонстрировав ему военную силу США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По словам его собеседников, суть предложения заключается в том, чтобы в ноябре провести в Тихом океане недельные учения, в которых будут задействованы боевые корабли и авиация. Авторы этой идеи подчеркивают, что нужно показать армии КНР готовность Штатов противостоять потенциальному противнику, при этом действовать оперативно и по нескольким направлениям одновременно, но не вступать столкновения с китайцами.

Источники телеканала уверяют, что речь пока идет «только об идее», но она сейчас очень активно обсуждается, этому предложению даже присвоено кодовое название.

При этом, как отмечает CNN, если «идею» одобрят в верхах, территория таких маневров может охватывать район Тихого океана, прилегающий к водам Китая, до побережья Южной Америки, а также доходить до границ России.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, пару дней назад представитель Тихоокеанского флота ВМС США заявил, что китайский эсминец Luyang «опасно приблизился» к американскому эсминцу Decatur возле рифа Гейвен в Южно-Китайском море. Причем экипаж корабля Поднебесной требовал, чтобы американцы немедленно покинули район.