ЦИК РФ предложил разрешить голосовать по Конституции в течение трех дней

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:29:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Центризбирком России предлагает по поправкам в Конституцию разрешить гражданам голосовать по поправкам в Конституцию в течение 3 дней, если по уважительной причине они не могут прийти на избирательный участок в назначенный день - 22 апреля. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она пояснила, что проголосовать вне помещения могут, те кто по уважительной причине не имеют возможности прибыть в помещение для голосования. Они могут отдать свой голос либо в день голосования, либо в течение трех дней со дня его проведения.

В этот день ЦИК также допускает проведение электронного дистанционного голосования, но только в том случае, если будут представлены доказательства, что работа над ошибками проведена и столица готова к нему.

Принятые ко второму чтению поправки по процедуре общероссийского голосования предусматривают, что среда, 22 апреля, объявляется нерабочим днем. Голосование о внесение изменений в Конституцию должно начаться в 08:00 и закончиться в 20:00 по местному времени 22 апреля 2020 года.

Сайт kp.ru писал, что в ходе обсуждения поправок Памфилова выступила против введения минимального порога явки на выборах и заявила, что на предстоящем голосовании участие должны принять те, кто считает, «что его мнение может повлиять на эти решения».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763364" frameborder="0"></iframe> Комитет Госдумы одобрил поправки о дате голосования по Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU