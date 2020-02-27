Памфилова выступила против минимального порога явки на голосовании по Конституции
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова выступила против введения минимального порога явки на выборах и заявила, что волеизъявление россиян общероссийском голосовании по поправке к Конституции должно быть свободное
«Исходя из наших национальных, исторических и иных особенностей я бы не стала этого делать. Это должно быть свободное волеизъявление», - сказала председатель ЦИК РФ на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Памфилова отметила, что на предстоящем голосовании участие должны принять те, кто считает, «что его мнение может и должно повлиять на эти решения».
Ранее комитет Госуарственной думы принял поправку о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституцию. Голосование о внесение изменений в Основной закон страны начнется в 08:00 и окончится в 20:00 по местному времени 22 апреля 2020 года.
Путин о поправках в Конституцию: «Поступило порядка 900 предложений».Президент России Владимир Путин провел очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
ИСТОЧНИК KP.RU