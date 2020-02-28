2020-02-28T12:54:14+03:00
В мире

Сенатор Джабаров о конфликте в Сирии: Турция воюет не на своей территории, поэтому все правила НАТО здесь не работают

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам предположил, что «безответственные действия некоторых политиков» Анкары могут повлиять на сотрудничество с Россией в области экономики и туризма
Юлия САЛЬНИКОВАНиколай ПРЯХИН
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Анкара поставляет боевикам оружие, боеприпасы, техникуАнкара поставляет боевикам оружие, боеприпасы, техникуФото: REUTERS
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Турция может повторить сценарий 2015 года, когда из-за ситуации в Сирии испортились отношения Анкары и Москвы. Об этом сказал первый заместитель председателя комитета Соведа по международным делам Владимир Джабаров в эфире Радио «Комсомольская правда».

Причиной может стать конфликт в Идлибе. Напомним, 27 февраля сирийские войска открыли огонь по позициям боевиков в районе населенного пункта Бехун. Под обстрел попали турецкие военнослужащие. Официально турецкие власти не уведомляли ни Сирию, ни Россию, что их солдаты находятся в этом месте, хотя известно, что именно Анкара поставляет боевикам оружие, боеприпасы, технику. В результате погибли 30 военнослужащих турецкой армии.

В Минобороны России подтвердили, что Турция не уведомляла стороны конфликта в том, что среди подразделений террористов будут их люди.

- Мне страшно предположить, к чему это может привести. Мне кажется, турки совершают очень тяжелую ошибку. В нарушение всех договоренностей они не провели деэскалацию за полтора года Идлиба, по сути, смешались турецкие части, находящиеся там, не столько с оппозицией, сколько с боевиками из Джабхат ан-Нусра,- сказал Джабаров.

Он напомнил, что турки пытаются привлечь на свою сторону силы НАТО, но при этом Идлиб – не турецкий регион. Солдаты Анкары ведут боевые действия на территории чужой страны.

- Турция воюет не на своей территории, поэтому все правила НАТО здесь не работают. Никто на Турцию не нападал, никакой агрессии в отношении турок не было. И втягивать еще НАТО в это ?? грозит большими проблемами,- добавил сенатор.

Российские солдаты оказывают помощь войскам правительственной армии Сирии, и турки не стесняются атаковать руками боевиков самолеты российских ВКС. Такая позиция турецких вастей может привести к конфликту, который произошел в 2015 году, когда армия Эрдогана сбила самолет с российским летчиком.

- Помните, с большим трудом тогда нормализовать отношения, как-то их восстановить, но, я думаю, не дай бог, если произойдет что-то подобное, в этот раз будет труднее Турции доказать, что там была случайность и она приносит свои извинения,-добавил сенатор.

Он также напомнил, что Турция является не только соседом России, но и партнером, между странами существуют отношения в сфере экономики и туризма. Джабаров надеется, что все это не разрушится «безответственными действиями некоторых турецких политиков».

- Только когда мы будем понимать, что деэскалация все-таки получилась, эту ситуацию будет возможно комментировать с политической стороны,-сказал Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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