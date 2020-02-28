Сенатор Джабаров о конфликте в Сирии: Турция воюет не на своей территории, поэтому все правила НАТО здесь не работают

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:54:14+03:00

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам предположил, что «безответственные действия некоторых политиков» Анкары могут повлиять на сотрудничество с Россией в области экономики и туризма

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Турция может повторить сценарий 2015 года, когда из-за ситуации в Сирии испортились отношения Анкары и Москвы. Об этом сказал первый заместитель председателя комитета Соведа по международным делам Владимир Джабаров в эфире Радио «Комсомольская правда».

Причиной может стать конфликт в Идлибе. Напомним, 27 февраля сирийские войска открыли огонь по позициям боевиков в районе населенного пункта Бехун. Под обстрел попали турецкие военнослужащие. Официально турецкие власти не уведомляли ни Сирию, ни Россию, что их солдаты находятся в этом месте, хотя известно, что именно Анкара поставляет боевикам оружие, боеприпасы, технику. В результате погибли 30 военнослужащих турецкой армии.

В Минобороны России подтвердили, что Турция не уведомляла стороны конфликта в том, что среди подразделений террористов будут их люди.

- Мне страшно предположить, к чему это может привести. Мне кажется, турки совершают очень тяжелую ошибку. В нарушение всех договоренностей они не провели деэскалацию за полтора года Идлиба, по сути, смешались турецкие части, находящиеся там, не столько с оппозицией, сколько с боевиками из Джабхат ан-Нусра,- сказал Джабаров.

Он напомнил, что турки пытаются привлечь на свою сторону силы НАТО, но при этом Идлиб – не турецкий регион. Солдаты Анкары ведут боевые действия на территории чужой страны.

- Турция воюет не на своей территории, поэтому все правила НАТО здесь не работают. Никто на Турцию не нападал, никакой агрессии в отношении турок не было. И втягивать еще НАТО в это ?? грозит большими проблемами,- добавил сенатор.

Российские солдаты оказывают помощь войскам правительственной армии Сирии, и турки не стесняются атаковать руками боевиков самолеты российских ВКС. Такая позиция турецких вастей может привести к конфликту, который произошел в 2015 году, когда армия Эрдогана сбила самолет с российским летчиком.

- Помните, с большим трудом тогда нормализовать отношения, как-то их восстановить, но, я думаю, не дай бог, если произойдет что-то подобное, в этот раз будет труднее Турции доказать, что там была случайность и она приносит свои извинения,-добавил сенатор.

Он также напомнил, что Турция является не только соседом России, но и партнером, между странами существуют отношения в сфере экономики и туризма. Джабаров надеется, что все это не разрушится «безответственными действиями некоторых турецких политиков».

- Только когда мы будем понимать, что деэскалация все-таки получилась, эту ситуацию будет возможно комментировать с политической стороны,-сказал Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам.

ИСТОЧНИК KP.RU