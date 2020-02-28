2020-02-28T13:17:53+03:00
В мире

«Гуманитарная помощь» 18+: Крупнейший порносайт подарит премиум-доступ жителям пострадавшим от коронавируса городов

Владельцы порносайта хотят таким образом «помочь мировым агентствам здравоохранения сдержать распространение коронавируса»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сайт для взрослых дарит то, чем "богат"Сайт для взрослых дарит то, чем "богат"Фото: EAST NEWS
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Как сдержать распространение коронавируса, придумали владельцы одного из крупнейших порносайтов xHamster. Пока власти стран советуют населению избегать мест массового скопления людей, не контактировать и чаще мыть руки, создатели фильмов для взрослых придумали, как уговорить людей выполнять все эти условия.

Главное, подумали, дать людям повод остаться дома. Тут у порносайтов опыт большой, помогать решили тем, чем «богаты».

В качестве «гуманитарной помощи» они предоставляют жителям пострадавших от коронавируса стран премиум доступ к их порталу.

- Стремясь помочь мировым агентствам здравоохранения сдержать распространение коронавируса, xHamster с сегодняшнего дня до конца марта предоставит бесплатный доступ к премиум-аккаунтам,- сказано на сайте компании.

Но щедрости дарителей хватило не на страны целиком, а только на конкретные города. Например, в Италии «повезло» только жителям Ломбардия и Венето, хотя коронавирус захватил уже и юг страны.

В Иране премиум доступ пообещали жителям Тегеран, если желающие вообще найдутся. В Южной Корее, где рост новых случаев заболевания превышает даже китайские показатели, «льготу» получат жители Тэгу. В Китае – Ухань, на Канарских островах - Тенерифе.

В России новых случаев заболевания коронавирусом не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Гуманитарная помощь» 18+: Крупнейший порносайт подарит премиум-доступ жителям пострадавшим от коронавируса городов
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