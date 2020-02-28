Первый заболевший коронавирусом в Азербайджане является россиянином

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:08:00+03:00

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В Азербайджане подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Диагноз поставили гражданину России, который приехал в страну. Пока власти отслеживают историю его путешествия, где он был и с кем контактировал. По версии издания Haqqin, турист приехал из Ирана.

В оперативном штабе кабинета министров Азербайджана сообщили, что состояние здоровья пациента удовлетворительное. Он помещен в изолированный блок больницы. В стране есть условия для лечения пациента с новым типом заболевания.

Туристы, побывавшие в Иране, стали распространителями коронавируса в ряде стран. Например, власти Великобритании сообщают о двух заражениях, связанных с Ираном. Первый случай завоза коронавируса в Белоруссию также связан с приехавшим из Ирана студентом, сообщает CNN.

За сутки в Иране число инфицированных увеличилось на 143, таким образом в стране заражены 388 человек. Погибли 34 человека, из них 8 - за прошедшие сутки.

Россия временно закрыла границу для граждан Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU