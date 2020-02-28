Россия временно закрыла границу для граждан Ирана

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:05:50+03:00

С 1 марта вступит запрет на въезд в иностранных граждан из Южной Кореи [видео]

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Правительство России приняло указы о временной приостановки пропуска через российскую границу граждан Ирана, а также оформления и выдачи им виз. Такие меры приняты на фоне ситуации с коронавирусом нового типа в республики.

Соответствующие указы за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте каьмина. Согласно распоряжению, ограничение начнет действовать с 28 февраля.

Кроме того, кабмин принял указ о временном запрете с 1 марта въезда на территорию России иностранных граждан из Южной Кореи.

Напомним, эпидемия коронавируса распространилась на территорию Южной Кореи, где за 12 часов 27 враля подтверждено 505 случаев заболевания. Всего в почти 1 800 инфицированных и 13 умерших. В Иране сложилась похожая обстановка. От китайской пневмонии в республики погибли 28 человек, заболевание подтверждено более, чем у 250 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763375" frameborder="0"></iframe> Города Южной Кореи опустели из-за страха перед коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU