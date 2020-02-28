2020-02-28T14:40:19+03:00
Политика

Пентагон признал, что система ПРО США для защиты от России технически нереализуема

Американский адмирал заявил, что подобное оружие создаст угрозу для стратегической стабильности страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пентагон признал, что система ПРО США для защиты от России технически нереализуемаПентагон признал, что система ПРО США для защиты от России технически нереализуемаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Система противоракетной обороны, позволяющая Вашингтону защититься от Москвы, технически нереализуема. Такое заявление сделал глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

На слушаниях в подкомитете по делам Вооруженных сил палаты представителей Конгресса США адмирал пояснил, что создание такой ПВО затратно и может создать угрозу для стратегической стабильности страны.

«Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания России и Китая», - сказал он в ходе слушаний.

Напомним, ранее Ричард заявил о том, что политика Вашингтона должна отвечать на новые угрозы со стороны «агрессоров» Китая и России и сообщил о старте испытаний гиперзвукового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза
В ЕС призвали остановить эскалацию конфликта в Идлибе
В России расширили список автомобилей, попадающих под "налог на роскошь"
Михаил Мишустин поддерживает стремление «Единой России» снизить ставку по ипотеке
В МИД Турции заявили о перемещении сирийских беженцев к границе страны
Женевский международный автосалон пришлось отменить из-за коронавируса
Вирус поражает легкие: Китайские врачи выяснили, что случилось с первым пациентом, умершим от коронавируса
Падение фондового индекса РТС превысило 7%
Повторно инфицированные коронавирусом признаны незаразными для окружающих
Российские турагентства попросили премьер-министра возобновить полеты в Египет
Пентагон признал, что система ПРО США для защиты от России технически нереализуема
Синоптики официально заявили: зимы-2020 в Москве не было
Россия продала Великобритании золото на рекордные 5 млрд долларов