28 Февр. 2020 2020-02-28T14:40:19+03:00

Пентагон признал, что система ПРО США для защиты от России технически нереализуема Фото: REUTERS

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Система противоракетной обороны, позволяющая Вашингтону защититься от Москвы, технически нереализуема. Такое заявление сделал глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

На слушаниях в подкомитете по делам Вооруженных сил палаты представителей Конгресса США адмирал пояснил, что создание такой ПВО затратно и может создать угрозу для стратегической стабильности страны.

«Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания России и Китая», - сказал он в ходе слушаний.

Напомним, ранее Ричард заявил о том, что политика Вашингтона должна отвечать на новые угрозы со стороны «агрессоров» Китая и России и сообщил о старте испытаний гиперзвукового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU