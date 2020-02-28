Пентагон признал, что система ПРО США для защиты от России технически нереализуема
Система противоракетной обороны, позволяющая Вашингтону защититься от Москвы, технически нереализуема. Такое заявление сделал глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.
На слушаниях в подкомитете по делам Вооруженных сил палаты представителей Конгресса США адмирал пояснил, что создание такой ПВО затратно и может создать угрозу для стратегической стабильности страны.
«Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания России и Китая», - сказал он в ходе слушаний.
Напомним, ранее Ричард заявил о том, что политика Вашингтона должна отвечать на новые угрозы со стороны «агрессоров» Китая и России и сообщил о старте испытаний гиперзвукового оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU