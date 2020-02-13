13 Февр. 2020 2020-02-13T22:41:26+03:00

Пентагон приступит к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году Фото: REUTERS

Сейчас ведомство начинает активно проводить летные испытания во многих областях

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Глава стратегического командования США Чарльз Ричард заявил, что уже в текущем году . Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия.

- Ведомство начинает активно проводить летные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства этих систем, - отметил Ричард.

Именно 2020 год, по словам представителей Пентагона, является "ключевым для разработки оружия".

Гиперзвуковые системы, по мнению Ричарда, "обеспечат эффективный потенциал сдерживания".

В начале прошлого года в США заявили, что считают вызовом и угрозой разработку гиперзвукового оружия в России и Китае. В Пентагоне подчеркнули, что политика страны должна отвечать на новые угрозы со стороны "агрессоров".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что эксперты объяснили разрыв между российским и американским гиперзвуковым оружием. В США нехотя признают, что произошла «асимметрия в боевых возможностях».

ИСТОЧНИК KP.RU