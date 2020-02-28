2020-02-28T15:02:52+03:00
Общество

Российские турагентства попросили премьер-министра возобновить полеты в Египет

Туристам негде отдыхать после того, как запретили полеты в Китай, а в Италии резко возросло число заболевших коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Самолеты не летают в Египет уже пять летСамолеты не летают в Египет уже пять летФото: Олег УКЛАДОВ
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Представители Альянса турагентств России попросили ускорить процесс восстановления авиасообщения с Египтом. Самолеты не летают на Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 31 октября 2015 года. Такое решение приняли российские власти после теракта на борту самолета. Лайнер с 224 людьми на борту рухнул на Синайском полуострове.

Вскоре Египет сообщил, что приняты меры по усилению безопасности и вообще, все аэропорты страны готовы к проверкам российскими специалистами. Вопрос возобновления авиасообщения обсуждали президент России с лидером Египта. Однако, решения пока нет.

Но ситуация с распространением в мире коронавируса вынудила российские турфирмы искать альтернативы, чтобы окончательно не потерять клиентов и не разориться. Китай, куда летали россияне, закрыли, пляжный отдых в Италии и других европейских странах, таких как Франция, тоже под вопросом из-за роста числа инфицированных людей. Крыма, Краснодарского края и Турции - недостаточно, считают представители турагентств. В итоге из Ассоциации направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину:

- Уважаемый Михаил Владимирович, просим Вас поручить заинтересованным министерствам и ведомствам с участием представителей профессионального туристического рынка разработать и утвердить план мероприятий по возобновлению авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет,- приводит текст обращения Турпром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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