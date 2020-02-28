НАТО продолжит поддерживать Турцию в рамках ситуации в Идлибе

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:56:45+03:00

Около 30 военных республики погибли в результате атаки сирийских войск по боевикам

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Североатлантический альянс продолжил поддерживать Турцию на фоне обострения конфликта в сирийском Идлибе. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который участвовал в созванном по запросу Анкары экстренном заседании послов.

Он не стал озвучивать каких-то новых мер поддержки, помимо содействия в сфере противовоздушной обороны, даже несмотря на то, что Турция несет потери, участвуя в боевых действиях в Сирии на стороне антиправительственных сил.

"НАТО оказывает Турции значительную политическую и практическую поддержку, и мы постоянно изучаем, что еще мы можем сделать. Само состоявшееся сегодня заседание это уже выражение поддержки", - цитирует ТАСС Столтенберга.

Генсек пообещал и дальше пристально следить за ситуацией на юго-восточной границе альянса, поскольку Анкара является "ценным союзником НАТО".

Сайт kp.ru писал, что днем ранее 27 февраля сирийские войска обстреляли позиции террористов, на территории которых в тот момент находились турецкие военные. В результате 30 из них погибли, что весьма встревожило поддерживающую повстанцев Анкару.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762809" frameborder="0"></iframe> Лавров считает капитуляцией разговоры о перемирии с "бандитами" в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU